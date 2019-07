CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Luglio 2019, 10:02

Uno stabilimento balneare a picco sul mare di oltre tremila metri quadrati con pedane in legno, piscine e strutture mobili è stato sequestrato dalla polizia municipale di Pozzuoli. Si tratta del Riviera Beach Club, struttura quasi interamente in legno che l'anno scorso aveva aperto per la prima volta i battenti sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli.