Sabato 18 Agosto 2018, 13:30

Tre africani sono stati arrestati dai carabinieri mentre rubavano rame nell’ex ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi. Intervenuti su segnalazione al 112 per forti rumori sospetti nella struttura di via Calata Capodichino, i carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno colto sul fatto la squadra di complici impegnati con arnesi da scasso di ogni tipo a sfondare le pareti dei bagni dello stabile per scoprire le tracce di rame e rubare i fili di metallo. In tre sono stati arrestati per tentato furto, reato aggravato dalla circostanza che l’edificio è di proprietà dello Stato: Waris Atitsusi, 34enne del Ghana, Antonio Justice, 35 anni, della Liberia, e Sidi Fatty, 21enne del Senegal, sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.