Scacco al clan Moccia, preso il boss con casa ai Parioli e ai Fori Imperiali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva due case a Roma, una ai Parioli e un'altra in zona Fori Imperiali, dove si intratteneva nel corso dei fine settimana. Il resto del tempo - i giorni feriali - li trascorreva nella «sua» Afragola, roccaforte di un potere criminale radicato nell'area metropolitana. Eccolo Luigi Moccia, il presunto boss di una famiglia indicata dalla Dda di Napoli come capace di sopravvivere alla guerra ai cutoliani (1978-1983) e alle faide con le famiglie Giugliano e Magliulo.Quarantacinque arresti, su oltre sessanta indagati, un durissimo atto di accusa firmato dal gip Tommaso Perrella, che colma un vuoto generazionale: era dalla fine degli anni Novanta che mancava una ricostruzione investigativa così capillare sulle presunte attività illecite alle porte di Napoli (ma anche nel capoluogo partenopeo e in quello romano). Inchiesta coordinata dai pm Ivana Fulco, Gianfranco Scarfò e Ida Teresi, sotto il coordinamento dell'aggiunto Giuseppe Borrelli, partiamo dall'arresto dei presunti boss e «senatori» del clan Moccia: si parte dal ruolo di Anna Mazza, la cosiddetta vedova nera (le uccisero il marito Gennaro negli anni Settanta) deceduta mesi fa per cause naturali, dopo aver retto le redini della famiglia; per arrivare al ruolo dello stesso Modestino Pellino, ucciso nel 2012 sul litorale laziale; di Salvatore Caputo, anch'egli deceduto.Agli arresti, oltre a Luigi Moccia, anche la sorella Teresa, Filippo Iazzetta, Domenico Liberti, Mario Luongo, Pasquale Puzio, Antonio Senese. Associazione camorristica, racket, armi, al termine delle indagini della Dia del capocentro Giuseppe Linares, ma anche degli agenti della Mobile, dei carabinieri di Castello di Cisterna e dei militari della Finanza.