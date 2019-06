CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Giugno 2019, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sentono spiati, si dicono vittima di un'azione di videocontrollo illegale, magari azionato tramite internet. Stando al loro racconto, qualcuno avrebbe utilizzato le telecamere interne - un sistema di videoproiezione legale e autorizzato - per controllare usi e costumi di alcuni lavoratori, specie quando si tratta di entrare ed uscire dal posto di lavoro.A firmare la denuncia sono i motociclisti del comando cittadino della polizia municipale, quelli di via Santa Maria del Pianto, che si sono affidati a un legale e che ora chiedono all'autorità giudiziaria di compiere delle verifiche. Una sorta di spy story interna al comando della polizia municipale di Napoli, realtà da sempre impegnatissima sul fronte del controllo dell'ordine pubblico, ma anche delle indagini condotte per conto della Procura di Napoli.Ma andiamo con ordine, secondo quanto emerge dall'esposto firmato dai «motociclisti di via Santa Maria del pianto»: si chiede di accertare eventuali riscontri penali in merito all'uso delle telecamere.A scatenare la polemica e la richiesta di chiarimenti non si tratta - sembra di capire - del semplice uso «autorizzato», «legale» delle telecamere, ma del funzionamento «in remoto» delle videocamere, attraverso una applicazione che funziona anche tramite tablet o semplici telefonini cellulari, un poco come avviene oggi per le telecamere domestiche controllate via cellulari quando si è lontani da casa. Una applicazione che rischia di diventare uno strumento formidabile per raccogliere informazioni e selezionare immagini.Scrivono i motociclisti: «Considerando che il sistema prevede la diffusione di immagini relative alle telecamere di videosorveglianza installate, si pongono interrogativi sul motivo per cui il sistema, che dovrebbe essere a circuito chiuso, viene condiviso su una rete così ampia ad insaputa degli operatori della polizia municipale, che sono impiegati presso tale struttura».