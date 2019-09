Venerdì 13 Settembre 2019, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Rione Salicelle di Afragola, i militari della sezione operativa locale hanno arrestato Francesco Giglio, 62 anni.Nella sua camera da letto nascondeva 370 stecche di sigarette, per un peso complessivo di 70,4 chili. Tutti i tabacchi sono stati sequestrati mentre Giglio, sottoposto ai domiciliari dopo l’arresto, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.Nell’ambito dello stesso servizio è finito in manette Ciro Serpe, 49enne di Afragola. Titolare di un’attività commerciale, Serpe è stato sorpreso dai carabinieri con 11 dosi di cocaina nascoste negli slip. Il 49enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.