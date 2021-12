Covid, sindaco Ercolano: «Massima attenzione o nuovo lockdown»

Si dice preoccupato per i contagi, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto e invita i cittadini alla prudenza per evitare un nuovo lockdown. «L' Asl mi ha fornito un dato molto preoccupante: nell'ultima settimana quasi il 6% (5,8%) dei cittadini ercolanesi che hanno fatto il tampone risultano positivi al covid. Per fortuna, però, pochi sono ospedalizzati» dice in video pubblicato sulla pagina Facebook.

«Su 2.915 tamponi effettuati registriamo 171 nuovi positivi a fronte di 82 guariti. Questo significa che la battaglia contro il coronavirus non l'abbiamo ancora vinta e che per uscire da questo tunnel c'è bisogno di vaccini e di prestare la massima attenzione, altrimenti c'è il rischio che andremo incontro ad un nuovo lockdown».