Mercoledì 22 Maggio 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due arresti per il software spia rinvenuto mesi fa dalla procura di Benevento e di Napoli. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alle 11 in Procura saranno ufficializzati i particolari dell’operazione del Ros dei carabinieri. Mesi fa, vennero sequestrate alcune aziende calabresi che avevano creato un software usato dalle procure di mezza Italia , che aveva provocato delle clamorose falle sotto il profilo investigativo, consentendo di rivelare particolari di inchieste in corso.