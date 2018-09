Lunedì 24 Settembre 2018, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Decine di bustine di plastica riempite di escrementi e sparse lungo le strade, a cominciare da quella via San Cesareo che anche a settembre pullula di turisti e vacanzieri originari di ogni parte del mondo: è la brutta sorpresa con la quale hanno dovuto fare i conti, ieri sera, i commercianti e i residenti nel centro storico della città. Autore del vergognoso gesto, secondo quanto riportato dai titolari di alcune attività agli agenti della polizia municipale, sarebbe un uomo di mezza età ripreso dagli impianti di videosorveglianza degli esercizi e ora in corso di identificazione. I "congegni" piazzati in via San Cesareo sono stati immediatamente calpestati e così hanno sortito l'effetto dal loro ideatore: strade insudiciate, odore nauseabondo, turisti inorriditi. E, ovviamente, titolari di negozi, bar e ristoranti sul piede di guerra. Molti si sono visti costretti a coprire con cartoni i tratti di strada più sporchi, in modo tale da offrire un "passaggio sicuro" a se stessi e alle decine di migliaia di persone che percorrono quotidianamente il centro storico di Sorrento. «Non è la prima volta che accade - racconta una donna - Già in un'altra circostanza mi è capitato di passare per quelle strade e dover fare lo slalom tra le bustine piene di escrementi».