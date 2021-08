Sorrento, la beffa del turismo: albergo a rifiuti zero, neanche una stella in più

È il primo albergo a rifiuti zero in Italia, una esperienza consolidata nel tempo. Tutto riciclato, sostenibile, biologico e biodegradabile. Ma la svolta green dell'hotel Conca Park, quattro stelle di Sorrento, non genera un requisito concreto nella classificazione alberghiera, in quanto non è contemplato nel regolamento regionale per l'attribuzione delle stelle. Insomma, nessun premio. Al punto che il management dell'hotel chiede una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati