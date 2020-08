Sorrento, lunedì si inaugura il nuovo parco giochi

SORRENTO - Sarà inaugurata lunedì prossimo, in via Strettola San Vincenzo, a Sorrento, la nuova area verde attrezzata per i bambini. Uno spazio nel cuore della città, per offrire ai più piccolo la possibilità di potere giocare con scivoli e altre giostre e trascorrere del tempo all’aria aperta. “Il progetto, bloccato nei mesi scorsi a causa della pandemia, è finalmente giunto a realizzazione - spiegano gli assessori all’Ambiente, Rachele Palomba, e al Verde Pubblico, Mariano Gargiulo - Abbiamo trasformato una zona, piccola ma centrale, in un’occasione di svago e di incontro per i bambini, in totale sicurezza”. L’area attrezzata e le giostre saranno infatti sanificate quotidianamente, nel rispetto delle norme anti Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA