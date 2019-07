Giovedì 18 Luglio 2019, 19:10

SORRENTO - È stato trasferito all'ospedale di Caserta il 48enne centauro sorrentino coinvolto in un incidente stradale su corso Italia, in località Sottomonte. Per l'uomo, che ha riportato ferite alla testa, la prognosi è ancora riservata. Il 48enne viaggiava in direzione Sorrento in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato in un'automobile che procedeva in senso opposto.Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e sottoposto ai test di rito la conducente della vettura contro la quale il centauro ha impattato: la donna non era drogata né ubriaca e, in seguito all'incidente, è rimasta sotto choc. Il 48enne sorrentino, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento, dove i medici gli hanno prestato le prime cure prima di trasferirlo a Caserta.L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui, alla fine di giugno, una 54enne turista polacca era stata travolta e uccisa da un centauro 25enne. La donna attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali mentre il giovane, accompagnato da un’amica di 20 anni, sorpassava un pullman in movimento procedendo ad alta velocità verso Sant’Agnello. Risultato: la turista morta e il centauro, messosi alla guida senza aver assunto droga o alcol, indagato per omicidio stradale.