Sospensione della prescrizione: gli avvocati napoletani si astengono da udienze

Sabato 10 Novembre 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 17:53

Sull’iniziativa del Governo che in materia penale tende alla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, prende posizione l’Ordine degli avvocati di Napoli attraverso il suo presidente, Maurizio Bianco. «Martedì scorso il nostro Consiglio all’unanimità ha convocato un’assemblea straordinaria degli iscritti per martedì 20 novembre presso l’Auditorium del Tribunale. Intendiamo coinvolgere il maggior numero possibile di colleghi, indipendentemente da ogni distinzione tra penalisti e civilisti, perché un principio del diritto così solido non deve essere messo in discussione e invitiamo a partecipare fin da adesso i vertici della magistratura, delle forze politiche e dell’Avvocatura. Abbiamo già sollecitato OCF e CNF – ha precisato Bianco – a proclamare l’astensione dalle udienze civili e penali per due ore, dalle ore 12 alle 14 dello stesso 20 novembre, e condividiamo la decisione di proclamare alcuni giorni di sciopero presa da Unione Camere penali. Auspichiamo che sul tema del disegno di legge “Spazza-corrotti” gli altri Fori d’Italia si adeguino alla nostra iniziativa ma che soprattutto vengano convocati in fretta a Roma gli Stati generali dell’Avvocatura per individuare ulteriori iniziative da adottare».