Spaccio di droga a Ischia, arrestato pusher di cocaina

Resta alta l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Ischia in questi ultimi giorni di stagione balneare. I carabinieri del nucleo operativo di Ischia hanno arrestato per spaccio di droga un 22enne incensurato del quartiere Vicaria di Napoli.

I militari – impegnati in un servizio antidroga - hanno notato il ragazzo aggirarsi nella piazza di Lacco Ameno e lo hanno seguito fino a quando il giovane ha ceduto due dosi di cocaina a un cliente in cambio di 100 euro. I carabinieri lo hanno bloccato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 320 euro ritenuti provento del reato. La cocaina appena smerciata è stata invece recuperata nelle tasche del cliente.