Oggi, al termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, i poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato di Afragola hanno eseguito due ordinanze di applicazione della custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di M. C. e P. F., entrambi indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti previsti dall'articolo 74, commi 1, 2, 3, 4 del dpr 309/90 e successive modifiche, insieme ad altre 22 persone.



L'attività d'indagine che ha originato l'emissione dei provvedimenti risale al periodo compreso tra il 16 maggio 2007 al 4 aprile 2008, periodo in cui gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di un'articolata attività investigativa, hanno accertato l'esistenza di un'intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Parco Verde di Caivano, effettuando anche svariati sequestri. © RIPRODUZIONE RISERVATA