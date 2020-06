Spara in aperta campagna: arrestato un 24enne nel Napoletano

I Carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Napoli durante un pattugliamento, volto a scongiurare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nel comune di San Giuseppe Vesuviano, hanno arrestato per detenzione di arma clandestina M. A., 24enne di Poggiomarino. I militari lo hanno visto mentre esplodeva dei colpi di fucile in aperta campagna. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato la fuga ma dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato. Rinvenuto e sequestrato un fucile con matricola abrasa e 17 cartucce calibro venti. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA