Un giovane è stato ferito con un colpo di pistola la notte scorsa a Castellammare di Stabia; è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo quanto accertato dai carabinieri una persona che indossava un casco integrale è entrata in una sala giochi del centro cittadino e ha sparato un colpo di pistola contro Catello Cerchia, di 19 anni, incensurato, colpendolo all'addome. Il ferito - trovato in possesso di un coltello a serramanico - è stato portato nell'ospedale San Leonardo e sottoposto ad intervento chirurgico (con asportazione della milza). La prognosi è riservata. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia - che hanno trovato un bossolo e un casco integrale - hanno avviato indagini.

Domenica 21 Gennaio 2018, 11:57

