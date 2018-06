Sabato 16 Giugno 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 20:03

Esplosioni di colpi d'arma da fuoco su via San Cosmo fuori Porta Nolana, nel centro antico di Napoli a ridosso di corso Giuseppe Garibaldi. Gli abitanti hanno riferito di aver sentito più esplosioni susseguirsi poco prima delle 19.30 ed anche le forze dell'ordine sono state allertate. Sul posto sono giunte le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura che stanno procedendo ai sopralluoghi per rinvenire eventuali bossoli o danneggiamenti nella zona che potrebbe essere lo scenario dell'ennesima stesa in città.