Sequestrata maxi-discarica abusiva ​davanti allo stadio di Arzano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Settembre 2019, 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrata la mega discarica di rifiuti che si trova davanti allo stadio di Arzano. La polizia locale ha posto sotto chiave anche l'altro sversatoio, a poca distanza, che si è formato sotto i ponti degli svincoli dell'asse di supporto in via Vittorio Emanuele, su un'area di proprietà della Regione ma in affidamento, per la manutenzione, a Città Metropolitana. Controlli pure sulla circumvallazione esterna dove diversi punti a rischio risultano sorvegliati speciali da parte dei caschi bianchi impegnati a fronteggiare il fenomeno dei roghi tossici.