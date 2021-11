Stellantis, a Pomigliano rinnovata la cassa integrazione ordinaria

È stata rinnovata, fino al 14 novembre prossimo, la cassa integrazione ordinaria per gli operai dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, a causa della mancanza di semiconduttori che sta costringendo l'azienda a continui stop produttivi. Al termine di questa nuova cig, azienda e sindacati si incontreranno di nuovo per valutare nuovi ammortizzatori sociali che garantiscano una rotazione più equa dei lavoratori in fabbrica.

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Green pass, l'Italia che dice sì: «C'è... LA CERTIFICAZIONE Green pass, nessun disagio per gli operai Stellantis di Pomigliano

Anche per questo periodo, così come avvenuto per la cig approvata per la seconda metà di settembre e per il mese di ottobre, Stellantis si è impegnata a garantire la maturazione dei ratei contrattuali a prescindere dal numero di giorni di lavoro effettuato. Secondo quanto si è appreso, i sindacati, durante l'esame congiunto, hanno lamentato la mancata continuità di giorni di presenza in fabbrica dei lavoratori, e chiesto all'azienda di raggruppare le centraline in modo da garantire una programmazione sistematica dei turni di lavoro.