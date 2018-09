Martedì 25 Settembre 2018, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti di polizia del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato in flagranza differita Gaetano Borrriello, 58enne di Torre del Greco, pregiudicato, per violazione del Daspo. Domenica pomeriggio, in occasione del match di serie D Turris-Troina, svoltosi allo stadio Liguori, i poliziotti impegati nel servizio di ordine pubblico hanno notato tra i tifosi ultras locali il Borriello (detto "'o trombon'"), destinatario di Daspo emesso dal Questore di Napoli il 5 giugno 2014, della durata di 5 anni.