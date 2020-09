Suicidio a Torre del Greco, choc al mercato: 80enne si lancia dall'attico e muore

Dramma nella storica piazzetta: un 80enne sale sull’attico del palazzo e si lancia nel vuoto. Muore sul colpo dopo un volo di 10 metri. Paura questa mattina verso le 10.30 in via Pezzentelle, una delle storiche piazzette della città, dove un 80enne disperato si è lanciato dall’attico del suo palazzo ed è morto sul colpo. Numerosi commercianti e avventori dell’area mercatale, visto l’orario di punta per la spesa quotidiana, assistito alla scena ed allertato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Stato, agli ordini del primo dirigente Antonietta Andria, e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. Secondo alcuni residenti l’uomo, che già aveva perso un figlio suicida qualche anno fa, doveva fare i conti con una situazione difficile in casa perché un altro figlio era affetto da problemi di salute. Tra l’altro il suicidio è stata proprio premeditato dall’uomo che, pur abitando al piano terra, ha deciso di salire fino all’attico del palazzo per lanciarsi dal 10 piano.

