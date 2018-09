Jackpot solo sfiorato al SuperEnalotto in Campania, ma sono tre i 5 realizzati nell’ultimo concorso: ben due (per una vincita totale da 14mila euro) finiscono a Nuova Villa Literno (località del Comune di Carinaro in provincia di Caserta, Bar Agip, accesso Strada Statale variante km 1257 B), un altro da 7mila euro è stato centrato a Villaricca (Napoli, ricevitoria Fumo e Caffè in via Torino 34. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 34 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, fa sapere Agipronews, è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

Lunedì 3 Settembre 2018, 17:51

