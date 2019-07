Pozzuoli, sversamento abusivo in un'area recintata e pulita dal comune

Domenica 21 Luglio 2019, 21:32

POZZUOLI. Gli operai del Comune di Pozzuoli avevano ripulito la scarpata di via Gatto a Monterusciello in settimana. Erano stati rimossi i rifiuti e tagliata l'erba. Inoltre, era stata posta anche una rete di recinzione per evitari nuovi sversamenti abusivi. Ma la notte scorsa ignoti hanno prima rotto con delle cesoie la rete di recinzione e, poi, hanno sversato di tutto. Arredi dismessi, materiale di risulta e di plastica. Sul fatto però sta indagando la Polizia Municipale che attraverso le telecamere di sorveglianza che ci sono in zona punta a risalire ai responsabili per denunciarli penalmente. "E' assurdo quanto accaduto, si tratta di veri e propri criminali ambientali", ha detto in maniera laconica la vice-sindaco Fiorella Zabatta.