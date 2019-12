Tangenziale di Napoli: albero pericolante in zona ospedaliera, chiusa rampa svincolo

Tangenziale di Napoli informa che a seguito di Ordinanza Comunale riguardante un albero pericolante sulla viabilità ordinaria ( via Michele Pietravalle) , la rampa di svincolo su via Pietravalle - Policlinico - Monaldi per il traffico proveniente dal casello di Zona Ospedaliera rimarrà chiusa fino alla tarda mattinata di domani 3 dicembre. Gli altri due rami di svincolo, verso via Cardarelli e verso viale Colli Aminei rimarranno regolarmente aperti. © RIPRODUZIONE RISERVATA