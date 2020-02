Tangenziale di Napoli, chiusura notturna per lo svincolo di Capodichino

Sulla D02 Diramazione di Capodichino, per consentire interventi di ispezione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00 alle 4 di domani, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Capodichino, verso la A1 Milano- Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Doganella, sulla Tangenziale di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA