Task force sicurezza a piazza Garibaldi: chiuso un negozio, ​sequestrati pesce e carne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e della compagnia carabinieri Napoli Stella e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi, a Napoli, e nelle strade limitrofe.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Marano, chiuso bar aperto dopo la mezzanotte IL BLITZ Napoli: droga nel «basso» videosorvegliato, coppia di... LA SCOPERTA Napoli, cala il paniere con la droga:53enne arrestato dalla polizia

Nel corso dell'attività sono state identificate 135 persone, di cui 61 con precedenti di polizia, e controllati 48 veicoli; inoltre, con il supporto dei carabinieri del Nas, è stato sanzionato amministrativamente un esercizio commerciale per un totale di 1.500 euro e sequestrati 60 prodotti alimentari per mancanza dei requisiti di tracciabilità. Infine, personale dell'Asl Napoli 1 ha sottoposto a controllo 20 esercizi commerciali elevando sanzioni amministrative per un totale di 4.800 euro ed ha disposto una sospensione di attività, due sequestri penali di 20 chili di prodotti surgelati e di 20 chili di pesce e carne e un sequestro sanitario di 12 chili di pane.