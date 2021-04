Napoli: droga nel «basso» videosorvegliato, coppia di spacciatori in manette

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio al rione Traiano due persone che, con fare circospetto, entravano in un condominio e le hanno seguite. I poliziotti, una volta all’interno, hanno sorpreso in un terraneo un uomo che stava vendendo della sostanza stupefacente ai due acquirenti appena entrati e una donna seduta dietro un tavolo.

Gli agenti, con non poche difficoltà, hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 140 euro e hanno rinvenuto sul tavolo un involucro con 5 grammi circa di cocaina e un altro con 0,5 grammi circa di marijuana, mentre la donna è stata trovata in possesso di 160 euro; inoltre, all’interno del terraneo hanno rinvenuto un bilancino di precisione, un coltello da cucina, diverso materiale per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza che inquadrava l’esterno dello stabile e lo hanno sequestrato.

Raffaele Cuneo, 22enne napoletano con precedenti di polizia, e B.D.N., 23enne napoletana, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato altresì arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.