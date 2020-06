Task force sicurezza da Napoli a Torre Annunziata: 11 denunciati, sequestrati 133 kg di dolci

In un'operazione straordinaria di controllo del territorio i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno denunciato 11 persone. I controlli hanno interessato Torre Annunziata, Pozzuoli ed i quartieri cittadini di Chiaiano, Marianella e Piscinola. Oltre 300 sono state le persone identificate e 160 i veicoli controllati.

A Torre Annunziata, i militari hanno denunciato una donna di 60 anni evasa dagli arresti domiciliari, di un 22 enne trovato in possesso di un coltello. Un uomo di 50 anni, ed un giovane di 24 sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish e segnalati alla prefettura. Sono state passate a setaccio le zone del centro storico nei rioni «Provolera», «Murattiano» e «Quadrilatero delle carceri». I controlli sono state estesi anche nell' aree della movida, dal lungomare Marconi alla via Gino Alfani. 71 le persone controllate, 29 i veicoli, 24 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le patenti ritirate.

A Napoli, nell' area nord, tra Chiaiano, Marianella e Piscinola, i militari hanno identificato 100 persone e controllato 44 veicoli. 12 le contravvenzioni per mancata copertura assicurativa, guida senza casco e guida senza patente. 7 i veicoli sequestrati amministrativamente. Sono state controllate anche alcune attività commerciali. Una pasticceria è stata multata per 21 mila 500 euro per violazioni delle norme sanitarie e per non aver contrattualizzato i cinque dipendenti. 133 chili di prodotti dolciari da forno e alimenti vari sono stati sequestrati.

