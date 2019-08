Task force sicurezza nelle stazioni della Campania: tre denunciati

Sabato 17 Agosto 2019, 11:57

È di tre persone denunciate, due persone accompagnate e un minore rintracciato ​il bilancio dei controlli straordinari della polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie della Campania nel periodo di Ferragosto. Sono stati svolti in totale 223 ​s​ervizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 44 servizi di scorta a bordo treno​, con​ 2.525 persone identificate di cui ​tre​ denunciate in stato di libertà all'​autorità giudiziaria: un italiano per attentato alla sicurezza del trasporto ferroviario e furto e due stranieri, uno per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e l'altro per violazione delle norme che regolano l'ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato.In particolare, l'11 agosto Z.R., italiano di circa 40 anni, è stato bloccato dagli agenti Polfer nella stazione metropolitana della Linea 2 di Napoli piazza Garibaldi mentre correva all'impazzata tra i binari seminando il panico tra i viaggiatori, dopo essersi inoltre impossessato di un estintore. Nella serata del 12 agosto gli agenti Polfer hanno denunciato un cittadino straniero per aver violato le norme di ingresso e permanenza sul territorio dello Stato; nella stessa sera un altro cittadino straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato per aver aggredito una guardia particolare giurata mentre effettuava un servizio di controlleria nella stazione. Sono stati infine controllati 325 bagagli al seguito di viaggiatori, ​un​ minore ​è stato ​rintracciato e affidato​ e sono state elevate​ 14 sanzioni amministrative​.​