Napoli, nigeriano bloccato alla Duchesca con 24 cellulari e attrezzi per smontare i telefoni

Mercoledì scorso gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso in via Albanese un 52enne con precedenti di polizia che stava esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo; l’uomo è stato denunciato e gli è stato anche notificato un ordine di allontanamento. Nella stessa giornata gli agenti hanno controllato in via Duomo, all’altezza dell’incrocio con piazza Filangieri, un 51enne napoletano accertando che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e lo hanno denunciato per evasione, mentre in corso Arnaldo Lucci una 30enne di Potenza è stata denunciata per inottemperanza al divieto di dimora a Napoli. Ieri, infine, i poliziotti hanno notato in vico Duchesca una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente per eludere il controllo. L’uomo si è rifugiato all’interno di una barberia ma è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di 24 smartphone, alcune memorie usb e diversi utensili per il montaggio e smontaggio dei telefoni; J.G., 26enne nigeriano, è stato denunciato per ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA