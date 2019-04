Weekend impegnativo per la Guardia Costiera di Ischia, intervenuta nella giornata di Pasqua per soccorrere due diportisti in difficoltà a causa delle condizioni meteomarine in peggioramento. La motovedetta della Guardia Costiera di Ischia Cp 807 è intervenuta in località Punta Chiarito, dove era stata segnalata la presenza di un tender in difficoltà, recuperando i due diportisti e trasportandoli in sicurezza verso l'unità madre dalla quale si erano allontanati poche ore prima. A parte il momento di paura iniziale, i due diportisti, di nazionalità estera, non hanno avuto necessità di cure mediche e assistenza. La Guardia Costiera di Ischia è stata impegnata anche negli scali portuali dell'isola, dove tra giovedì 18 e lunedì 22 aprile sono arrivati 48mila passeggeri e ne sono partiti 30mila, con un traffico veicolare di oltre 4.700 automezzi in arrivo e 2.500 in partenza. Gli arrivi si sono concentrati nella giornata di sabato con oltre 16mila passeggeri e 1600 autoveicoli in arrivo, mentre le partenze più numerose sono avvenute il giorno di Pasquetta con circa 11mila passeggeri in partenza.

Martedì 23 Aprile 2019, 14:29

