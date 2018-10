Domenica 21 Ottobre 2018, 15:24

F.H. algerino, classe 1976, pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria mentre si aggirava nel Terminal Bus della stazione di Napoli Centrale alla ricerca di bagagli di cui impossessarsi. Secondo un copione ormai noto, l’uomo, cercando di confondersi tra la folla dei viaggiatori appena discesi da un autobus proveniente da Milano e diretto in Sicilia, si è avvicinato al vano portabagagli del mezzo e, fingendo di dover ritirare le proprie valigie, si è appropriato di due trolley, cercando poi di allontanarsi velocemente. Le sue manovre non sono però sfuggite agli agenti che, insospettiti dal suo atteggiamento, lo seguivano a distanza. Rincorso e bloccato dai poliziotti, l’algerino è stato arrestato in flagranza e dopo la condanna con rito direttissimo a due anni di reclusione e 200 euro di multa, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.