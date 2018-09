Trema la terra a Pozzuoli, scossa alle 11.24 avvertita dalla popolazione

Sabato 15 Settembre 2018, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Una scossa di terremoto è avvenuta alle ore 11,24 di magnitudo 1.6 a tre chilometri di profondità e con epicentro nella zona antistante il lungomare tra Pozzuoli e Bagnoli. A comunicarlo è l'Osservatorio Vesuviano che ha rilevato l'evento tellurico.«Rientra tutto nella dinamica di allerta gialla della caldera dei Campi Flegrei - spiega Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano - Non c'è assolutamente nulla di cui allarmarsi».La scossa è stata avvertita dai residenti soprattutto nella zona di via Napoli e comunque sul lungomare fino a Bagnoli. La gente ha comunicato di aver sentito prima un boato e, poi, un tremore. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tam tam della notizia ha fatto naturalmente il giro sui social.