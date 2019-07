Tina Rispoli, video trash: senza cintura, lancia la sigaretta dal finestrino dell'auto

Domenica 28 Luglio 2019, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 18:31

«Restiamo profondamente interdetti dal comportamento di Tina Rispoli che, in un video postato sui social da suo marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, lancia una sigaretta che è intenta a fumare dal finestrino dell’auto. La donna, tra l’altro, non indossa la cintura di sicurezza. Riteniamo il suo comportamento pessimo e assolutamente inconciliabile con la figura di personaggio pubblico che ritiene di rivestire. In un periodo storico in cui insiste una rinnovata sensibilità nei confronti dell’ecologia e della difesa dell’ambiente comportarsi in questo modo significa sdoganare quei modi di fare che rendono sporche e degradate le nostre città».Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. «Solo pochi giorni fa Tony Colombo chiedeva ai fan di ‘accontentare’ la moglie, permettendole di varcare la soglia dei 250mila fan su Instagram. Ci chiediamo che esempio voglia dare alle migliaia di persone, tra cui molti giovani, che la seguono sui social».