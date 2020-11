Torre Annunziata, multati e chiusi 3 bar e un'attività per inosservanza delle norme anti-Covid

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono impegnati nei controlli anti-covid. In questo momento particolare è fondamentale il rispetto delle norme per contenere il fenomeno epidemico. I militari dell’Arma hanno sanzionato e sospeso per 5 giorni 3 bar e 1 esercizio commerciale. A torre annunziata, le due attività – una in viale manfredi e l’altra in corso umberto I – effettuavano la vendita con consumazione sul “posto”.



Stessa sorte per il titolare di un esercizio commerciale a san Giuseppe vesuviano in via astalonga dove il l’uomo lavorava nonostante la sua attività non rientrasse nelle categorie autorizzate.



Carabinieri impegnati anche a terzigno. Lì, all’interno di un bar in corso da vinci, erano presenti dei clienti che facevano colazione.

Durante il servizio, i militari dell’Arma – che hanno identificato 173 persone e 10 esercizi commerciali – hanno sanzionato anche altre 3 persone che non indossavano la prevista mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA