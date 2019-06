Spacciatore in fuga sulla moto, inseguimento tra la folla nel Napoletano: preso

Lunedì 17 Giugno 2019, 14:40

Gli agenti del commissariato Torre Annunziata hanno arrestato Valentino Celoro, 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 22.30, in via Parini, zona rione Provolera, i poliziotti lo hanno visto a bordo di una moto mentre stava parlando con un uomo seduto su una panchina. Alla vista degli agenti è scappato: ne è nato un inseguimento nel dedalo dei vicoletti del quartiere, affollati di gente. In via Eolo i poliziotti hanno perso le tracce del motociclista ma erano riusciti a vederlo in volto e a riconoscerlo. Gli agenti quindi hanno raggiunto l’appartamento abitato dal 32enne al corso Vittorio Emanuele III, e lo hanno incrociato mentre saliva le scale dello stabile. Lo spaccaitore si dava nuovamente alla fuga, nel corso della quale si disfaceva di due involucri pieni di cocaina per poi essere fermato dopo una colluttazione. Celoro aveva con sè 25 euro.