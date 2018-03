Veropalumbo, il cerchio si stringe: «A sparare fu un boss del clan Gionta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:23

TORRE ANNUNZIATA - Il colpo partito da un edificio nel cuore del Quadrilatero delle carceri. Un'arma troppo «vistosa» e poco diffusa, quasi un cimelio. Il potere camorristico da dover dimostrare, anche in una serata di festa, in maniera eclatante. Tre indizi chiari che portano ai vertici del clan Gionta e potrebbero presto rivelare l'identità dell'assassino di Giuseppe Veropalumbo, il giovane carrozziere di Torre Annunziata, ucciso da un proiettile vagante la notte del 31 dicembre 2007. Dieci anni dopo, il quadro investigativo prende nuovamente forma, ripercorrendo pagine di un'inchiesta già svolta più volte il caso è stato aperto e archiviato in vari momenti in passato e che, grazie alla tecnologia, adesso riesce ad avere nuove conferme, sempre più forti. A sparare, è una certezza investigativa, è stato un elemento di spicco del clan Gionta. I dubbi su questo aspetto sono pochissimi, anche se la conferma è stata data solo grazie agli ultimi strumenti in dotazione alla polizia scientifica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Sandro Pennasilico, aggiunto Pierpaolo Filippelli e sostituto Silvio Pavia) e sono state gestite dagli uomini del commissariato di polizia, agli ordini del dirigente Vincenzo Gioia e del vicequestore Elvira Arlì.