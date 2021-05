In fiamme bidoni della raccolta differenziata: paura e tensione a Torre del Greco

Cassoni della differenziata a fuoco: paura a pochi passi dal centro cittadino di Torre del Greco. Una mano ignota ha infatti dato alle fiamme il contenuto dei bidoni presenti in via Maresca, arteria posta a ridosso di via Circumvallazione e non distante dalla stazione centrale della Circumvesuviana: i primi a rendersi conto della situazione sono stati alcuni residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine, arrivate sul posto per spegnere il fuoco, che solo per una pura combinazione non ha interessato i veicoli parcheggiati a breve distanza.

Ad andare in fumo in particolare è stato il contenitore della carta, uno degli scarti che si conferisce nella città del corallo il mercoledì sera. Le indagini, avviate subito dopo il fatto, non escludono alcuna pista, anche se l’azione di uno o più balordi al momento appare essere tra le più accreditate, tenuto conto anche di altri episodi che in passato hanno interessato i cassoni presenti lungo altre strade.