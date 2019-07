Torregaveta, dopo 10 anni la stazione della Cumana si rifà il look

Martedì 23 Luglio 2019, 14:50

BACOLI. La stazione di Torregaveta, dopo l’ultimo intervento di sistemazione delle pensiline che risale a più di 10 anni fa, vista la sua posizione di estrema vicinanza dal mare, ha sempre avuto notevoli problemi legati alla sofferenza delle strutture in cemento armato che si trovano in prossimità del mare. Per tale motivo le pensiline negli anni hanno evidenziato particolari distacchi del copriferro compromettendo la pubblica e privata incolumità dei viaggiatori. In questi mesi un’importante intervento di restyling statico-funzionale, da parte dell'Eav, è stato effettuato sulle pensiline ed un intervento di ritinteggiature sul fabbricato viaggiatori. "Tali interventi hanno reso i luoghi più sicuri rendendo la stazione più decoroso e gradevole dal punto di vista estetico", ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav.