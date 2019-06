Torturarono un cane fino alla morte: scovati e condannati nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Giugno 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquanta anni uno, quasi 70 l'altro. Due adulti. Non una baby gang, non ragazzini incoscienti. Due persone consapevoli che nell'agosto 2016 si resero protagonisti di un gesto barbaro, per certi versi incredibile: legarono un cane alla loro automobile, lo trascinarono per chilometri e poi lasciarono il corpo senza vita dell'animale in aperta campagna, ancora col cappio al collo. Tre anni dopo, per quel gesto assurdo è arrivata una condanna: un anno di reclusione per A. A. e G. D., più il pagamento delle spese processuali. La pena è stata sospesa perché entrambi risultano incensurati.