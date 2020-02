Tragedia nel Napoletano: neonato ucciso da un rigurgito, la madre lo trova morto nella culla

Tragedia a Pomigliano d'Arco dove un neonato, di appena due mesi, è stato ritrovato morto dalla madre all'ora della poppata. La tragedia, questa mattina, in un appartamento di via Felice Abate Toscano. Stando agli elementi raccolti si tratterebbe di morte naturale, causata da un rigurgito, come accertato anche dal medico legale giunto sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione, diretti dal comandante Domenico Giannini. Non è stata richiesta alcuna autopsia e probabilmente nella giornata di domani si terrano anche i funerali del piccolo, che era il secondo figlio della giovane coppia. Sotto choc l'intera comunità che in queste ore sta affidando ai social messaggi di cordoglio per la famiglia del neonato.

