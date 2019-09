Tre coltivatori di marijuana arrestati: 88 piante di canapa sequestrate nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e per furto di energia elettrica 3 soggetti: Cesare Margiore (60enne) e Lorenzo Di Guida (65enne), entrambi già noti alle ffoo. Con loro un incensurato 25enne. Appiattati per tre giorni e tre notti in una campagna del giuglianese, i militari hanno seguito gli intensi traffici dei 3 uomini.

Attraversando un tunnel ricavato sotto un terrapieno e abilmente nascosto tra la vegetazione, i 3 raggiungevano un campo all’interno del quale erano piantate, in piena fioritura, 88 piante di canapa indiana. Alcune di queste superavano i 3 metri di altezza. Il campo era circondato da un canneto e sovrastato da alberi di alto fusto che impedivano – nell’eventualità di un passaggio in elicottero – di rilevare la piantagione. Ad irrigare la coltura un ingegnoso impianto collegato ad un pozzo artesiano, alimentato da una rudimentale pompa idraulica. Quest’ultima allacciata abusivamente ad un traliccio dell’Enel.



Dopo il lungo appostamento, i militari sono intervenuti nottetempo e hanno sorpreso i tre coltivatori in flagranza, ancora con le attrezzature per la potatura e la coltivazione in mano. Ai loro piedi roncole, forbici, diserbanti, alcuni bilancini di precisione e un essiccatoio Tutti arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale. Le piante, del peso complessivo di mezza tonnellata, sono state tutte estirpate e saranno prima campionate e poi distrutte.

Giovedì 19 Settembre 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA