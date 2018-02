Treni cancellati e in forte ritardo, pomeriggio difficile oggi sulla linea ferroviaria Roma- Napoli via Cassino, dove ci sono stati disagi. Le forti scariche atmosferiche hanno provocato un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Colleferro e Valmontone, in provincia di Roma. Quattro convogli sono stati limitati nel percorso e cinque cancellati. La circolazione dei treni,prima sospesa e poi attivata a senso unico alternato su un solo binario, è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rfi.

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2018 21:22

