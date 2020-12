Tribunale di Napoli, processo Concorsopoli verso il rinvio: troppa gente in aula, violate le regole anti-Covid

Aula 212, 74 imputati, oltre cinquanta persone presenti nello stesso momento, in uno spazio che ne può contenere - stando al protocollo - massimo 27.

Processo concorsopoli, momenti di ressa, malumore tra le parti e il pubblico, interviene la polizia, che esercita un controllo discreto ma rigoroso. Sono le dieci, il giudice monocratico Ferrigno procede all’appello, spiega l’avvocato Valter Mancuso: «In queste condizioni non si può lavorare, chiederemo di trattare il processo in condizione adeguata. Anche il sistema di videoconferenza non è adeguato».

