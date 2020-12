Flash mob, oggi e domani, nel piazzale esterno al Tribunale di Napoli, a cui prenderanno parte alcuni vice procuratori onorari in servizio presso la Procura di Napoli, allo scopo di solidarizzare con i Magistrati Onorari che stanno attuando lo sciopero della fame - ai tre di Palermo si sono aggiunti due di Napoli - per protestare contro l'attuale condizione di precarietà e di assenza di tutele lavoristiche e previdenziali per la categoria, oltre che la mancata attuazione di una riforma legislativa idonea a riconoscere tali tutele.

In una nota fatta pervenire al questore di Napoli Alessandro Giuliano, al procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo e al procuratore aggiunto dello stesso ufficio inquirente Vincenzo Piscitelli, il vice procuratore onorario Raffaella Lacava precisa che «il numero delle persone presenti sarà di 10-15 e che saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid, dispositivi di protezione individuale e distanziamento sociale».

