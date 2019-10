Agenti uccisi a Trieste, i sogni napoletani di Pasquale e Pierluigi: «Quel bambino con la divisa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Ottobre 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due corpi, un'anima. Padre e figlio con gli stessi sogni, le stesse ambizioni, la stessa carriera e quell'amore per la divisa che fin da piccolo aveva affascinato Pierluigi, che preso per mano da papà Pasquale aveva varcato per la prima volta le porte del commissariato di Polizia di Pozzuoli. Lì era diventato una mascotte, coccolato da tutti i colleghi. «Lo abbiamo visto crescere, diventare grande, lo abbiamo cresciuto perché la Polizia di Stato è una grande famiglia», ricorda il commissario Rita Laezza, per tanti anni collega di Pasquale Rotta che in quegli uffici ha trascorso quasi trent'anni fino a congedarsi con i gradi di sovrintendente capo: «Ricordo quando andavamo a fare ordine pubblico allo stadio di Pozzuoli, dove lo vedevamo correre dietro a un pallone. Quando è entrato in polizia per noi è stata una grande gioia. Onesto, responsabile, ligio al dovere, non vedevamo l'ora di festeggiare il suo matrimonio, vedere nascere i suoi bambini e la sua famiglia come succede per tanti giovani poliziotti».