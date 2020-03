Coronavirus in Campania, il sindaco di Acerra: «Stop alla consegna negli uffici postali»

Troppi assembramenti pericolosi, stop alla corrispondenza da ritirare negli uffici postali. A chiederlo direttamente al premier Giuseppe Conte e al presidente regionale Vincenzo De Luca è stato il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. I postini, denuncia il primo cittadino: «Per evitare eventuali contatti con le persone nella consegna a domicilio delle raccomandate, si limitano a consegnare solo l’avviso di giacenza, senza nessun tentativo di consegna diretta nelle mani delle persone in indirizzo».

Tale sistema spinge le persone “automaticamente” ad uscire di casa ed a ritirare lettere e pacchi direttamente all’ufficio postale creando capannelli di persona in attesa nel piazzale antistante. «Tutto ciò non sembra in linea con gli ultimi provvedimenti governativi», sbotta il sindaco Lettieri che chiede a governo e Regione di intervenire immediatamenteper mettere fine a questa situazione e di dotare i portalettere di tutti i supporti di sicurezza per la consegna della corrispondenza a domicilio.

Ultimo aggiornamento: 13:50

