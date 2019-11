Truffe online, scoperta a Secondigliano la centrale: pc, smartphone, carte di credito e sim telefoniche

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Secondigliano sono intervenuti in un appartamento di via Bolvito che all'esterno presentava tutte le imposte chiuse, numerosi cavi elettrici all'esterno dei balconi nonché alcune microcamere abilmente occultate.



Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato un uomo in possesso di numerosi computer, smartphone, diverse carte di credito e sim telefoniche; inoltre, è stato rinvenuto un sistema di videosorveglianza collegato a un terminale con le immagini provenienti dalla strada.



È stato accertato che l’uomo, attraverso l'utilizzo di siti promozionali e di vendita, quali quelli di assicurazioni Rca temporanee e di alcune banche, proponeva assicurazioni false compiendo truffe online con tanto di finto contact-center.



L’uomo, un 31enne napoletano, è stato denunciato per truffa e tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA