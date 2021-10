Napoli, tornano i sabato dello screening: controlli in piazza per prevenire i tumori

Arriva al Vomero il Camper della Salute dell’ASL Napoli 1 Centro per offrire gratuitamente, e senza prenotazione, visite ed esami per la prevenzione di eventuali patologie tumorali. Primo appuntamento: sabato 30 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 in Piazza degli Artisti, con la partecipazione di medici esperti del Distretto Sanitario di base 27 diretto dal dottor Raffaele Iandolo.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Vaccini, in Italia 1,2 milioni di studenti senza una dose. A Bolzano... LA SALUTE Scompenso cardiaco, visite gratuite e un corso all'ospedale...

Le donne che lo vorranno potranno effettuare al momento presso l’ambulatorio mobile Pap test, Ecografia e Visita senologica. Sarà anche possibile prenotare ed effettuare già sabato, presso il Distretto Sanitario di base 27 (in via San Gennaro ad Antignano 42), la mammografia bilaterale digitale per la prevenzione del carcinoma della mammella.

Sempre nella giornata di sabato, saranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci quale screening del tumore del colon-retto. Ancora, sarà possibile effettuare una visita dermatologica per la prevenzione del melanoma e una visita pneumologica con spirometria per prevenire patologie respiratorie croniche.

Una giornata, insomma, dedicata interamente alla salute per quanti vorranno raggiungere l’ambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro, con screening gratuiti previsti dalla campagna “Mi voglio bene”, messa in campo dalla Regione Campania. «Un’occasione in più - sottolinea il Direttore Generale Ciro Verdoliva - nella quale l’ASL Napoli 1 Centro, in linea con gli indirizzi del Presidente Vincenzo De Luca, è al fianco dei cittadini nella prevenzione. Grazie all’impegno del nostro personale, in primis medici e infermieri, saremo in grado di diffondere un messaggio chiaro su quello che è l’importanza della prevenzione in merito alle malattie tumorali, e non solo».

La novità è che ogni sabato una strada o una piazza diversa della città di Napoli sarà protagonista di questa campagna di comunicazione e prevenzione. Per comprendere l’importanza dell’iniziativa, basti pensare che negli ultimi anni in Italia mediamente sono stati diagnosticati 377.000 nuovi casi di cancro, di cui 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne. Fortunatamente c’è da dire che negli ultimi anni, grazie soprattutto alla maggiore adesione da parte dei cittadini alle campagne di screening, e grazie anche alla maggiore efficacia delle terapie, sono complessivamente migliorate le percentuali di guarigione. Molti tumori potrebbero essere prevenuti o diagnosticati in tempo se in tanti aderissero ai protocolli di screening e diagnosi precoce proposti dalla Sanità Regionale.

«La nostra speranza - aggiunge il Direttore Sanitario della ASL Napoli 1 Centro Maria Corvino - è che la giornata accolga non solo tantissime adesioni da parte dei cittadini napoletani, ma che sia anche utile a trasmettere l’importanza che la diagnosi precoce riveste nella cura delle malattie». Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina facebook ASL Napoli 1 Centro.