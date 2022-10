Turista russa scippata a Napoli, arrestato uno dei due banditi

Finisce in carcere Z. A., classe 1989, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di furto con strappo aggravato e ricettazione in concorso. Questo, per l'aggressione avvenuta il 25 agosto scorso al corso Umberto nei confronti di una turista, una donna di nazionalità russa, scippata della borsa con all'interno il cellulare e altri oggetti, due i banditi in sella allo scooter. Uno è stato rintracciato nella sua un’abitazione sita a Marano, l'altro è in corso di identificazione.